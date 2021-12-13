Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье в Собинском районе. На 149 километре М-7 Газель столкнулась с фурой. По предварительным данным УМВД области, водитель ГАЗа 1973 года рождения

Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье в Собинском районе. На 149 километре М-7 Газель столкнулась с фурой. По предварительным данным УМВД области, водитель ГАЗа 1973 года рождения превысил безопасную скорость движения, не учел погодные условия, в результате чего потерял контроль за движением и врезался в стоявший впереди полуприцеп. В аварии погиб 26-летний пассажир Газели.