Злоумышленники в одном из подземных переходов на Каширском шоссе подбежали к 40-летнему приезжему мужчине и стали его избивать...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное и УВД по ЮАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в одном из подземных переходов на Каширском шоссе к 40-летнему приезжему мужчине сзади подбежали неизвестные и стали его избивать. Когда потерпевший потерял сознание, злоумышленники похитили у него документы, мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылись. Придя в себя, мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Ущерб составил 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории одного из аэропортов подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 25 до 32 лет. Со слов одного из задержанных, они ранее работали вместе с потерпевшим. Им был известен маршрут его передвижения и то, что у него бывает с собой крупная сумма денег. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22