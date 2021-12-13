Сотрудники Управления ФСБ накрыли нарколабораторию в Кольчугинском районе. Задержаны члены...

Сотрудники Управления ФСБ накрыли нарколабораторию в Кольчугинском районе. Задержаны члены преступной группы.Установлено, что злоумышленники в одном из населенных пунктов, организовали производство синтетического наркотика - мефедрона. Его, через тайники-закладки, наркодилеры сбывали во Владимирской и Московской областях. У задержанных изъяли более девяти килограммов вещества, а также предметы и документы, подтверждающие причастность к наркотрафику. Приговором Кольчугинского городского суда один из преступников отправится на пять с половиной лет в колонию строгого режима. Остальные фигуранты ждут завершения расследования уголовных дел.