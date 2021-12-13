13 декабря 2021 г. около 15.00 на 128 км автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло...

13 декабря 2021 г. около 15.00 на 128 км автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По предварительной информации, водитель автомобиля «Скания» двигаясь в сторону города Владимира совершил наезд на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки, с последующим опрокидыванием транспортного средства на проезжую часть.По состоянию на 15.45 в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет.Движение в сторону города Владимира ограничено. Пути объезда «Кибирево – Воспушка – Караваево – Ларионово – Пекша».На месте ДТП работают сотрудники полиции.Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород