Предварительно установлено, что организатор группы привлек к противоправной деятельности своих знакомых. По разработанному плану они инсценировали дорожно-транспортные происшествия.

«Оперативниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержана группа, состоящая из 10 жителей столицы. Они подозреваются в серии мошенничеств, связанных со страхованием автотранспорта.Предварительно установлено, что организатор группы привлек к противоправной деятельности своих знакомых. По разработанному плану они инсценировали дорожно-транспортные происшествия. После этого обращались в различные страховые компании и получали компенсации на ремонт автомобилей. Однако вместо восстановления машины злоумышленники забирали деньги себе, оформляли страховку в другой организации и снова имитировали ДТП. Общая сумма незаконно полученных выплат составила более 1,5 млн рублей.Полицейскими при силовой поддержке сотрудников спецподразделений Росгвардии у задержанных проведены обыски. Изъяты четыре автомобиля, которые участвовали в постановочных авариях, а также денежные средства и документы, имеющие доказательственное значение.Следователем Следственного управления УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк