С 10 декабря 2021 года обязанности директора департамента образования Владимирской области исполняет Светлана Болтунова. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Александр

С 10 декабря 2021 года обязанности директора департамента образования Владимирской области исполняет Светлана Болтунова. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Александр Авдеев. Светлана Анатольевна Болтунова работает в департаменте с 1997 года. Прошла ступени служебного роста от инспектора, ведущего специалиста до заместителя директора. Ранее работала в школе № 19 областного центра и во Владимирском педагогическом колледже. Первое