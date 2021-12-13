Она приступила к исполнению обязанностей с 10 декабря.

С 10 декабря обязанности директора департамента образования исполняет Светлана Болтунова. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Александр Авдеев подписал постановление о назначении Светланы Анатольевны.С 1997 года она прошла путь от инспектора и ведущего специалиста до заместителя директора ведомства. Ранее работала в школе № 19 и Владимирском педагогическом колледже. Первое высшее образование госслужащая получила в пединституте по специальности «учитель биологии и химии».Её предшественница Елена Запруднова продолжает трудиться, но уже на посту замдиректора.