Гололедица, снег и невнимательность водителей привели к большому количеству ДТП за выходные....

Гололедица, снег и невнимательность водителей привели к большому количеству ДТП за выходные. Аварийная сводка у Артёма Яковенко.Смертельное ДТП произошло на 323 километре автодороги "М7 Волга" в Гороховецком районе. Погибли 5 человек. По предварительной информации, отечественный "Ваз" выехал на полосу разгона, где врезался в стоящий грузовик. Водитель и все пассажиры легковушки погибли. Другая смертельная авария произошла в Собинке. Там на федеральной трассе 49-летний водителей "ГАЗели" не справился с управлением и врезался в полуприцеп "Тонар" в составе "мерседеса". В результате пассажир грузовика погиб до приезда медиков.По факту обоих ДТП проводится проверка, возбуждены уголовные дела. Фото и видео аварий наводнили владимирские "Подслушано". В областном центре на улице Куйбышева иномарка "напоролась" на отбойник. В комментариях говорят, что она "висит" с ночи.А это уже сегодняшнее ДТП, возле Веризинского перекрёстка на Пекинку. От столкновения с минивеном отечественную легковушку вынесло за пределы дороги.Другое ДТП с отечественной машиной произошло в центре Владимира на пересечении улиц Большой Московской и Музейной. Водитель "четырнадцатой", выезжая с перекрестка, не пропустил иномарку. В результате - лобовое столкновение, о пострадавших пока не сообщается. Полицейские изучают обстоятельства всех аварий .