Полиция Зеленограда напоминает, что интернет-портал госуслуг позволяет получать государственные и муниципальные услуги дистанционно, не выходя из дома...

Полиция Зеленограда напоминает, что интернет-портал госуслуг позволяет получать государственные и муниципальные услуги дистанционно, не выходя из дома.Чтобы иметь возможность получать услуги в электронном виде на портале государственных услуг, гражданин должен сначала зарегистрировать свой личный кабинет, а потом подать заявление. Подача электронного заявления в личном кабинете – это легко и удобно. Достаточно только отправить необходимый перечень документов.Воспользовавшись сайтом, гражданин получает доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России, по линии миграции (оформление заграничного паспорта, паспорта гражданина РФ, регистрационный учет по месту жительства/месту пребывания, предоставление адресно-справочной информации). Оплата государственной пошлины за услуги с помощью портала происходит со скидкой 30%. Самое важное преимущество пользования интернет-порталом – это экономия времени.Для удобства на портале можно оставить заявку о записи на прием в удобное время с помощью сервиса «онлайн-запись» в подразделение по вопросам миграции, например, для проведения добровольной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации. Запись осуществляется в соответствии с графиком работы подразделения.Более подробная информация доступа на официальном сайте УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве по ссылке.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31