По состоянию на 13 декабря в медорганизациях региона действует 1900 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 13 декабря в медорганизациях региона действует 1900 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 65,4 процента из них занято (1242), свободны 658 коек. 58035 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 237 человек.За период наблюдения в области отмечено 2847 летальных случаев за сутки – 17 человек.Напомним, 13 декабря во Владимирской области зафиксировано 297 новых случаев заболевания коронавирусом.