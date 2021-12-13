Установлено, что в одном из салонов массажа, расположенном на 1-м этаже жилого дома на Новорогожской улице, оказывались услуги интимного характера за денежное вознаграждение...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали женщину, подозреваемую в организации притона для занятия проституцией.В полицию поступила информация о том, что в одном из салонов массажа, расположенном на 1-м этаже жилого дома на Новорогожской улице, оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по данному адресу задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 24 до 33 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».В настоящее время оперативники на территории Московской области выявили и задержали подозреваемую – 45-летнюю жительницу Подмосковья. Задержанная осуществляла функции администратора данного заведения. В ее обязанности входил сбор денежных средств полученных за оказание услуг интимного характера, закупка товаров, используемых в незаконной деятельности и другие управленческие функции по содержанию притона.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60