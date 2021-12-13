Скульптуру прославленного летчика передали через Посольство России

Уроженец Владимирской области Иван Васильевич Смирнов (1895-1956) в годы Первой мировой войны был одним из пионеров военной авиации России, а после революции стал пилотом-легендой голландской авиакомпании KLM. Таким образом, его биография стала примером необычных фактов в истории отношений Российской Федерации и Королевства Нидерландов.10 декабря в Посольстве России в Нидерландах состоялась церемония передачи бронзового бюста русского летчика голландскому национальному музею авиации «Авиадром». Он находится в городе Лелистад. Бюст прославенного летчика-аса был создан скульптором Викторией Тищенко по инициативе государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника от имени Фонда «Русский мир».Директор музейного комплекса Авиадром» Коэн Хоземанс поблагодарил россиян за экспонат – он станет дополнением коллекции личных фотографий и вещей русского летчика.