Следком Российской Федерации по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в...

Следком Российской Федерации по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Гусь-Хрустальный.Она обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.По версии следствия, с июня по сентябрь 2021 года девушка хранила в принадлежащей ей хозяйственной постройке наркотические средства общей массой около 600 грамм, которые изъяты из незаконного оборота. Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью, в содеянном раскаялась.Расследование уголовного дела осуществлялось в взаимодействии с сотрудниками региональных УФСБ и УМВД.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/