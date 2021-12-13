«За» инициативу проголосовали 16 депутатов из 20. Изменения в Устав протащили на заседании 13 декабря.

В Гусь-Хрустальном упразднили всенародные выборы мэра. «За» инициативу проголосовали 16 депутатов из 21. Изменения в Устав протащили на заседании 13 декабря. Теперь градоначальника будут назначать по конкурсу.Напомним, что 25 ноября состоялись публичные слушания Вход на мероприятие был организован по QR-кодам и справкам об отсутствии ковида. При этом гусевчанам всё равно удалось отстоять право высказаться. Ни пропускной режим, ни админресурс не помогли местным властям. По итогам мероприятия «За» отмену прямых выборов выступили 46 человек, против - 53. Однако к мнению жителей народные депутаты не прислушались.Теперь во Владимирской области лишь жители Собинки и Мурома смогут голосовать за главу города на всенародных выборах.