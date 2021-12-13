ЧП в Киржаче. На улице 40 лет октября загорелась квартира в многоэтажке. К приезду огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной
<a href="https://33live.ru/novosti/13-12-2021-v-kirzhache-na-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-evakuirovali-20-chelovek-odin-postradal.html" target="_blank">В Киржаче на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 20 человек, один пострадал</a> - ЧП в Киржаче. На улице 40 лет октября загорелась квартира в многоэтажке. К приезду огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной
[url=https://33live.ru/novosti/13-12-2021-v-kirzhache-na-pozhare-v-mnogokvartirnom-dome-evakuirovali-20-chelovek-odin-postradal.html]В Киржаче на пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 20 человек, один пострадал[/url] - ЧП в Киржаче. На улице 40 лет октября загорелась квартира в многоэтажке. К приезду огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной