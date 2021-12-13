ЧП в Киржаче. На улице 40 лет октября загорелась квартира в многоэтажке. К приезду огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной

ЧП в Киржаче. На улице 40 лет октября загорелась квартира в многоэтажке. К приезду огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Очаг был обнаружен в квартире на 3 этаже. Пожарные не дали пламени распространиться и ликвидировали возгорание на 35 квадратных метрах. На пожаре пострадал