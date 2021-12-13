Посиделка в гараже закончилась трагедией. В Коврове мужчина надышался выхлопными газами и погиб, его знакомый – госпитализирован. Трагедия произошла в субботу вечером. В гараже, где

Посиделка в гараже закончилась трагедией. В Коврове мужчина надышался выхлопными газами и погиб, его знакомый – госпитализирован. Трагедия произошла в субботу вечером. В гараже, где находились люди, работал бензогенератор. Мужчины решили спустить его в погреб, а вот выключить уже не смогли. Доставать пострадавших ковровским спасателям пришлось в специальных дыхательных аппаратах. Михаил Быков, спасатель поисково-спасательного отряда