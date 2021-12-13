Вчера вечером, около 17:05, спасателям поисково-спасательного отряда г. Коврова поступило...

Вчера вечером, около 17:05, спасателям поисково-спасательного отряда г. Коврова поступило сообщение, в котором сообщалось о том, что нужно экстренно оказать помощь двум мужчинам, которые потеряли сознание в погребе одного из гаражей. Об этом рассказал спасатель Михаил Быков в блоге #заметки_спасателя.По прибытию выяснилось, что мужчины распивали спиртное в гараже и для собственных нужд включили бензогенератор, после чего решили спустить его в погреб.После окончания данного мероприятия, один из них полез в погреб, чтобы выключить бензогенератор. Мужчина спустился и сразу же потерял сознание.Как оказалось, никакая вытяжка в погребе не работала. Второй мужчина полез за первым, чтобы оказать ему помощь, но тоже потерял сознание. Один оставшийся на верху мужчина сообщил об этом в спец службы.На момент прибытия спасателей на месте находилась бригада скорой медицинской помощи. Дежурная смена включилась в дыхательные аппараты и спустилась в погреб за мужчинами. Одного мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. Другого, к сожалению, спасти не удалось.Спасатели напоминают, что использовать двигатели внутреннего сгорания можно только на улице и в помещениях, где предусмотрена для этого вытяжка.Фото: https://vk.com/zametkispasatelya