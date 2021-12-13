В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждены уголовные дела в отношении 38-летнего жителя города Коврова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в начале декабря текущего года в вечернее время суток фигурант похитил из незапертого автомобиля, принадлежащего 32-летнему местному жителю, магнитофон, колонки и зарядное устройство для мобильного телефона.Похищенное имущество на сумму 4 000 рублей изъято сотрудниками полиции.Также установлена причастность местного жителя к совершению еще одного преступления. В ноябре 2021 года из автомобиля ковровчанки подозреваемый похитил денежные средства в сумме 50 000 рублей, сумку и мобильный телефон с наушниками. Похищенное имущество было изъято, однако часть денег мужчина успел потратить.38-летний житель Коврова был задержан полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.