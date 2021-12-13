Его собутыльник также надышался выхлопом и был госпитализирован.

Вечером 11 декабря около 17:05 в поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о том, что два мужчины потеряли сознание в погребе гаража. Об этом в своём блоге рассказал спасатель Михаил Быков.Ковровчане распивали спиртное в гараже, включили бензогенератор и спустили его в яму. Один из них полез, чтобы выключить аппарат, но сразу же потерял сознание.Как оказалось, вытяжка не работала. Второй полез за собутыльником и тоже мгновенно отключился. Остававшийся наверху товарищ вызвал экстренные службы.«На момент прибытия на месте находилась бригада скорой медицинской помощи. Дежурная смена включила в дыхательные аппараты и спустилась в погреб. Одного пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали. Другого, к сожалению, спасти не удалось», - резюмировал Михаил Быков.