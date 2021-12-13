Петушинский районный суд вынес приговор 33-летнему местному жителю. Его обвинили в заведомо ложном...

Петушинский районный суд вынес приговор 33-летнему местному жителю. Его обвинили в заведомо ложном показании свидетеля в суде.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, обвиняемый являлся свидетелем по уголовному делу по обвинению его знакомого в совершении убийства, поскольку видел, как тот наносил удар ножом потерпевшему.Вместе с тем, имея процессуальный статус свидетеля, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, мужчина в суде умышленно дал ложные показания о том, что не являлся очевидцем убийства.Мотивами послужили желание оказать содействие товарищу в избежании или уменьшении наказания за совершение особо тяжкого преступления, а также опасение мести с его стороны.Вину в содеянном обвиняемый признал и раскаялся.С учетом всех имеющихся обстоятельств дела, обвиняемому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 % от заработной платы.Фото: https://pixabay.com/ru/