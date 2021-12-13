Приговор в законную силу пока не вступил.

В Петушках 33-летний лжесвидетель стал фигурантом уголовного дела. Подробностями истории поделились в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.На суде мужчина дал заведомо ложные показания по делу об убийстве. Он заявил, что не видел, как его знакомый зарезал потерпевшего. Однако во время разбирательств жителя Петушков поймали на вранье.Правосудие приговорило его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% от зарплаты.Приговор в законную силу пока не вступил.