Власти России одобрили выдачу QR-кодов всем гражданам, у которых подтверждено наличие антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ..

Власти России одобрили выдачу QR-кодов всем гражданам, у которых подтверждено наличие антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявила вице-премьер России Татьяна Голикова.По словам Голиковой, выдача кодов по антителам начнется с 1 января 2022 года. Подтвердить наличие антител можно будет результатом соответствующего анализа. При этом граждане, имеющие положительный ПЦР-тест, получат QR-код сроком на год, а россиянам без результатов теста выдадут код на полгода, сообщает телеканал "".