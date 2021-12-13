Управлением Росреестра по Владимирской области (далее - Управление) на постоянной основе ведется активная работа по популяризации возможности подачи документов для осуществления ..

Управлением Росреестра по Владимирской области (далее - Управление) на постоянной основе ведется активная работа по популяризации возможности подачи документов для осуществления учетно-регистрационных действий (в том числе, ипотечных сделок) в электронном виде. Данная услуга доступна на официальном сайте Росреестра по адресу: rosreestr.gov.ru, путем заполнения соответствующего заявления и приложения к нему необходимых документов с соблюдением установленного порядка.В целях повышения качества и доступности государственных услуг Росреестра приказом Управления на территории Владимирской области установлен сокращенный срок проведения регистрационных действий в случае предоставления заявлений и документов сторонами договора купли-продажи или ипотеки объекта недвижимости с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом регистрации прав.В соответствии со статистическими данными Росреестра во Владимирской области срок регистрации ипотечных сделок, совершенных в электронном виде, составляет в среднем 1 сутки.Вместе с тем, при наличии оптимальных условий (полном комплекте необходимых документов, отсутствии в них неточностей) в программном комплексе зафиксированы случаи осуществления государственной регистрации ипотечных сделок сотрудниками Управления за 2 часа.