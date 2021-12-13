Больше 30% суммы составили займы для малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2020 годом количество ссуд выросло почти на четверть.

В 2021 году владимирские предприятия взяли кредитов на сумму в 120 млрд рублей. Об этом сообщают в Отделении Владимир Банка России.Больше 30% суммы составили займы для малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2020 годом количество ссуд выросло почти на четверть.Почти 50% денег выдано обрабатывающим производствам. Инвестиции в развитие промышленности во Владимирской области увеличились на 4,3%. Рост объёмов выпускаемой продукции наблюдается в пищевой отрасли, производстве древесины, электрооборудования, а также резиновых и пластмассовых изделий.«Компании занимаются реализацией ранее задуманных планов и наращивают обороты», – подчёркивает управляющий Отделением Надежда Калашникова.В лидерах по темпам кредитования идут стройфирмы. Им выдали в три раза больше - 2,5 млрд рублей.