Из-за выхода на тонкий лёд с начала заморозков произошло уже шесть трагедий. В том числе, погибли трое детей.

Неосторожное поведение на тонком льду только за последние сутки стало причиной двух трагедий на Содышке. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС региона Екатерина Мищенко.Утром 12 декабря в ведомство поступило сообщение о том, что в районе улицы 8-я линия на поверхности водоёма найдены рыбацкий ящик и личные вещи. На место выехали спасатели, «скорая», полицейские и представители администрации Владимира. Спустя некоторое время на поверхность подняли погибшего мужчину 1969 года рождения. В обстоятельствах происшествия разбирается МВД.Утром 13 декабря в службы спасения поступило сообщение о том, что в районе Богослово на улице Луговая тонет мужчина. По словам очевидцев, он гулял с собакой по тонкому льду. Владимирец ушёл под воду до прибытия спасателей, собаку удалось спасти.«Позднее спасатели аварийно-спасательной службы Владимирской области нашли и извлекли погибшего. Его личность сейчас устанавливается», - уточнили в пресс-службе МЧС.Из-за выхода на тонкий лёд с начала заморозков произошло уже шесть трагедий. В том числе,