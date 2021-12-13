Во Владимире вручили государственные награды. Церемонию, которая прошла во владимирском Доме...

Во Владимире вручили государственные награды. Церемонию, которая прошла во владимирском Доме Дружбы, провел глава региона Александр Авдеев. Награждение приурочили к государственному празднику - Дню российской конституции.Александр Авдеев, врио губернатора по Владимирской области:- Мы живём в мирное время, но и в мирное время есть место подвигу. И многие из вас, верой и правдой служа своей профессии, служа тем людям, с которыми вы работаете, каждый на своём месте, совершаете такой подвиг.Госнаграды вручены представителям разных профессий. Орденом Пирогова посмертно награждена медицинская сестра областной клинической больницы Татьяна Котова. Награду получила её дочь. Орденом "Родительская слава" награждены супруги Евгений и Татьяна Семёновы, родители девятерых детей. Отмечены работники культуры, педагоги, энергетики. Орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждён машинист электровоза Евгений Жиров. Ряду земляков Президент России объявил благодарность. В их числе- директор Карабановского детдома Валентина Евдокименко, глава округа Муром- Евгений Рычков, глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, режиссёр владимирской драмы - Владимир Кузнецов. Распоряжением Уполномоченного по правам человека в России медалью "Спешите делать добро" награждена Татьяна Питиримова, президент владимирского благотворительного фонда "Мама".