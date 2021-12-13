В парке Липки расправила крылья сияющая жар-птица. Этот арт-объект установили к Новому...

В парке Липки расправила крылья сияющая жар-птица. Этот арт-объект установили к Новому году.Высота - пять метров, размах крыльев - 3 с половиной метра. Новый объект появился в областном центре благодаря поддержке бизнеса - ее установила компания Дау Изолан.Использовано 4 тысячи светодиодов, контур подсвечивает километр дюралайта и 500 метров гирлянд. Волшебная птица переливается всеми цветами и при дневном свете, но особенно хороша в вечернее время.