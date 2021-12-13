Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 408 владимирцев.

Во Владимирской области на 13 декабря выявлено 297 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 69 человек. Ещё 39 жителей подхватили опасный вирус в 39 сл. в Ковровском, 33 сл. в Муромском, 33 сл. в Гусь-Хрустальном, 26 сл. в Александровском, 14 сл. в Петушинском, 13 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Кольчугинском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Суздальском, 7 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 5 сл. в Селивановском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховце, 3 сл. в г. РадужныйВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 408 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 788 случаев во Владимире, 8780 - в Гусь-Хрустальном районе, 8496 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.