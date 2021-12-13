За 9 месяцев текущего года страховщики выплатили владимирцам 2,4 млрд рублей.

За 9 месяцев текущего года страховщики выплатили владимирцам 2,4 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объём компенсаций вырос на 30%.Увеличение произошло благодаря договорам страхования жизни – 40% (969 млн рублей) перечисленных средств. При этом сборы составили почти два миллиарда.Такие показатели обусловлены повышенным спросом на потребительские займы, вместе с которыми навязывается оформление полиса.Суммы по ОСАГО выросли на 4% и составили 1,4 млрд рублей. Страховые выплаты водителям возросли на 40% и превысили 846 млн рублей.Число новых договоров сократилось до 703 тысяч, но в целом рынок вырос на 10%. Сумма, собранная компаниями с клиентов, достигла почти 5,6 млрд рублей.