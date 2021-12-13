Год назад их было на 400 меньше.

По данным отделения Пенсионного фонда России, во Владимирской области с 31 до 30 тысяч сократилась численность инвалидов в трудоспособном возрасте. При этом отмечается рост уровня занятости.На 7 декабря работой были обеспечены 10 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Год назад их было на 400 меньше.«Трудоустройство людей с ОВЗ - одна из самых сложных и приоритетных задач специалистов службы занятости. Человек может и должен быть конкурентоспособным на рынке труда, получить возможность зарабатывать деньги, содержать семью, строить карьеру», - уверен директор департамента труда и занятости населения Андрей Григорьев.По мнению руководителя ведомства, одним из действенных механизмов является выделение мест работодателем. По данным ПФР, в 33-ем регионе действуют около 2000 организаций, подпадающих под действие закона о квотировании.При этом поддержку в размере одного миллиона рублей получили 9 компаний, оборудовавших рабочие места для трудоустройства 11 инвалидов. Четырем предприятиям, которые приняли на работу 56 граждан, возместили 2,2 млн рублей.