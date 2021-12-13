На эти цели потрачено 1,4 млрд рублей.

Во Владимирской области в 2021 году уложили 800 тысяч квадратных метров асфальтобетона. На эти цели потрачено 1,4 млрд рублей.Ремонт дорог выполнен на 100%. Работы велись на 73 участках автомагистралей. Продолжается строительство Рпенского проезда.Как уточнили в Белом доме, установлено более 400 дорожных знаков, около двух километров пешеходных ограждений, обустроено около 5 000 погонных метров тротуаров, 17 остановочных павильонов, а также четыре новых светофора.Власти привели в порядок 104 километра дорожного полотна, из которых 81 – это трассы регионального и межмуниципального значения, а 23 – местные дороги. Большой объём работ выполнен в Камешково, Собинке, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском.