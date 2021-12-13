За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2847 летальных исходов.

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончались 17 человек. Об этом 13 декабря сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2847 летальных исходов.За всё время пандемии 58 035 больных Covid-19 оправились от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 237 пациентов.Днём ранее от ковида в регионе умерли