На пять меньше, чем накануне. Топчемся на месте. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, хотя и на достаточно высоких показателях. Всего лабораторно подтверждённых случаев

На пять меньше, чем накануне. Топчемся на месте. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, хотя и на достаточно высоких показателях. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 76 408. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (69 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 66. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 788