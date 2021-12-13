Воспользоваться ресурсом можно, кликнув на баннер «Вакцинация» на официальном сайте департамента и на портале медучреждений региона.

Департамент здравоохранения запустил информационный агрегатор о вакцинации от коронавируса и гриппа. Воспользоваться ресурсом можно, кликнув на баннер «Вакцинация» на официальном сайте ведомства или на портале медучреждений региона.По ссылке доступны сведения о базовых и выездных пунктах иммунизации.В разделах содержатся списки мест, где можно привиться. Указан их адрес, режим работы, номера колл-центров.«Приведена памятка по вакцинации, ответы на часто задаваемые вопросы, бланк добровольного согласия пациента и анкета», - рассказали в пресс-службе депздрава.Как сообщил директор ведомства Артём Осипов, новый сервис внедрён для повышения доступности процедуры.«В будущем появится информация о режиме работы в период новогодних каникул, а также актуальная статистика. Данные обновляются в еженедельном режиме», – подчеркнул Артём Алексеевич.