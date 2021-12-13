Воспользоваться новым специальным агрегатором можно, кликнув на баннер «Вакцинация» на официальном сайте Департамента здравоохранения и на сайтах подведомственных ему медицинских

Воспользоваться новым специальным агрегатором можно, кликнув на баннер «Вакцинация» на официальном сайте Департамента здравоохранения и на сайтах подведомственных ему медицинских организаций. Баннер оформлен в зёленых тонах, а его региональную принадлежность обозначает герб Владимирской области, говорят в обладминистрации. На новом ресурсе приведена информация о пунктах вакцинации в больницах и мобильных прививочных кабинетах. В тематических разделах содержатся