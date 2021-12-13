Долгожданный подарок. Во владимирской областной филармонии появился новый рояль Стейнвей. Покупка...

Долгожданный подарок. Во владимирской областной филармонии появился новый рояль "Стейнвей". Покупка инструмента состоялась благодаря целевой программе Владимирской области "Развитие культуры".Приобретение Стейнвея - событие для Концертного зала имени Танеева. Последний раз подобный рояль для филармонии покупали в 1967 году. К выступлению гениального пианиста Святослава Рихтера. Новый рояль, как и все "Стейнвей" изготовлен вручную. Его порядковый номер - 618 377. Услышать звучание нового инструмента работы мастеров из Гамбурга можно уже 22 декабря.Анатолий Антонов, художественный руководитель Концертного зала имени Танеева, заслуженный деятель искусств:- Конечно, пианисты, музыканты, особенно работники, вот машинисты сцены должны, должны вот, с трепетом , как красивую женщину обнимаешь, ребенка вот родившегося.