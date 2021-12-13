В Госдуме в понедельник, 13 декабря, проходит обсуждение правительственных законопроектов о QR-кодах. Во встречах с фракциями участвуют представители кабмина.

В Госдуме в понедельник, 13 декабря, проходит обсуждение правительственных законопроектов о QR-кодах. Во встречах с фракциями участвуют представители кабмина.В ночь на понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте. Решение стало результатом диалога Думы с правительством на основе мнений регионов и обращений граждан, подчеркнул председатель ГД."Мы сегодня выносим предложение для обсуждения в рамках Совета Государственной Думы о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте", — сказал Володин на заседании фракции "Единая Россия" 13 декабря.Решение о снятии было принято совместно Думой и правительством, подчеркнул спикер.Он призвал к взвешенности при обсуждении этих инициатив. Необходимо учитывать мнения граждан, сказал Володин.Ранее председатель ГД напомнил, что президент Владимир Путин говорил о недопустимости опрометчивых решений и ограничений прав граждан, а также о необходимости изучить готовность транспортной системы к такому решению.Кабмин 12 ноября внес в Думу законопроекты о QR-кодах. Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и непродовольственные магазины, пользоваться железнодорожным и авиационным транспортом граждане смогут при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего перенесенный COVID-19, или медицинского отвода от вакцинации.