В понедельник, 13 декабря, на Совете Госдумы депутаты обсудят вопрос снятия с повестки правительственного законопроекта о QR-кодах на общественном транспорте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Вячеслав Володин.

В понедельник, 13 декабря, на Совете Госдумы депутаты обсудят вопрос снятия с повестки правительственного законопроекта о QR-кодах на общественном транспорте. Об этом в своем сообщил спикер Вячеслав Володин.Решение о снятии законопроекта с рассмотрения стало результатом диалога Думы с правительством на основе мнений регионов и обращений граждан, отметил председатель ГД."Благодаря обратной связи замечания были услышаны", – написал он.Спикер напомнил, что президент Владимир Путин говорил о недопустимости опрометчивых решений и ограничений прав граждан, а также о необходимости изучить готовность транспортной системы к такому решению.В Госдуме 13 декабря пройдут заседания фракций с участием представителей правительства. Депутаты проведут встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой, министром транспорта России Виталием Савельевым и другими представителями кабмина.