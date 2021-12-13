Какие обстоятельства ставят на порог гибели отечественные хлебопекарные производства?

Испокон веков хлеб занимает особое место в рационе жителей нашей страны.Какие обстоятельства ставят на порог гибели отечественные хлебопекарные производства?Общими силамиНезаменимый источник растительного белка, витаминов и необходимых организму минеральных веществ, он по праву носит звание «продукта №1». Его социальное значение невозможно переоценить. Однако нельзя забывать и то, что хлеб – это рыночный продукт. Поэтому любое искусственное сдерживание роста цен на него, которое происходит на фоне подорожания сырья и увеличения затрат на транспорт, неизбежно влечёт за собой разрушительные последствия для хлебопекарной отрасли. Ни выделяемые сегодня государственные субсидии, ни локальные льготы, которые получают производители в некоторых субъектах страны, не способны решить глобальную проблему.Хлебопёки не только из ЦФО – представители Владимирской, Ивановской, Костромской областей, но и представители других регионов (онлайн было представлено более 40 субъектов Федерации), даже из Сахалина, откровенно говорили об этом на «круглом столе» «Развитие хлебопекарной промышленности в ЦФО, региональные и федеральные программы поддержки», проведенном в рамках Владимирского инвестиционного конгресса. Модератором и одним из главных спикеров мероприятия выступил управляющий группы компаний DELAVANT (в которую входит и Владимирский хлебокомбинат), Президент Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин.Своя спецификаЗа минувший год РСП проделал колоссальную работу. Его представители побывали в десятках регионов, досконально изучили проблемы, с которыми сталкиваются производители «продукта №1» и практики, с помощью которых хлебопёки выходят из сложных ситуаций. Собранные данные помогли сделать определенные выводы.Понятно, что универсальных решений не существует, ведь от субъекта к субъекту положение дел сильно разнится. Где-то хлебопекарную промышленность представляют большие индустриальные заводы, которые выпускают до 300 тонн хлебобулочных изделий в день. Однако в нашей стране есть и такие регионы, в которых самые крупные предприятия могут похвастаться суточным объёмом производства лишь в 400 килограммов. Это не значит, что кто-то работает хуже, а кто-то лучше. Всё намного сложнее.Столь значительная разница обусловлена множеством факторов. Руководителям предприятий приходится думать о логистике, отталкиваясь от специфики территорий, на которых располагаются их производства. Заводы из Ростовской и Воронежской областей, Краснодарского края работают в самом центре сырьевой базы – все ресурсы, необходимые для изготовления хлебобулочных изделий, находятся от них на расстоянии вытянутой руки. Но в России есть предприятия, которые пекут хлеб в очень непростых условиях. Они изначально стартуют с менее выгодных позиций, нежели их коллеги. Например, в Калмыкии проблемы с водой, а возьмите Заполярье, Дальний Восток, там выпечка хлеба требует колоссальных усилий.- Очень важно понять, с какими насущными проблемами сталкиваются хлебопёки в Якутии, а с какими – в южных регионах нашей необъятной Родины. Мы должны отчётливо знать, как обстоят дела во Владимирской области, а как в Костромской. Такие форумы и «круглые столы» позволяют понять проблемы, сформировать общие цели и задачи для развития хлебопекарной отрасли, чтобы представить эту информацию в соответствующие структуры государственной власти, - резюмировал Алексей Лялин.Остановить «качели»Так сложилось, что люди бурно реагируют даже на совершенно незначительное повышение стоимости хлеба. Стоит ему подорожать буквально на 50 копеек (не в пример тарифам на ЖКХ и ценам на общественный транспорт), следует негативная реакция. В то же время, сама отрасль живёт по правилам рыночной экономики. Цены на бензин и сырьё каждый год увеличиваются, порой на десятки процентов. Естественно, растёт и себестоимость хлебобулочных изделий. Кроме того, люди, которые работают в отрасли, в повседневной жизни также сталкиваются с рыночными продуктами, цены на которые неумолимо поднимаются. Вполне логично, что зарплаты, которые они получают за свой труд, должны это как-то компенсировать. Однако в нынешних условиях этого не происходит.- Этот дисбаланс нужно разрешить, - говорит Президент Российского союза пекарей. - «Качели», на которых мы постоянно качаемся, должны остановиться. Хлеб должен продаваться по рыночным ценам, а государственную помощь правильно направлять в сторону малоимущего населения. Нужно адресно помогать людям, которые сейчас действительно нуждаются в поддержке.Ещё одна серьёзная проблема, которую затронули в ходе «круглого стола», - отсутствие поддержки «продукта №1», как национального продукта, обладающего несомненными полезными для здоровья свойствами. Зато всякого рода инсинуаций о том, что хлеб вредный продукт, хватает.- Нужна программа по развенчиванию мифов, которые у нас возникли в последнее время. Многие из них неправильно преподносят концепцию здорового образа жизни, вводят в заблуждение людей в темах, которые касаются рациона питания. Надо активнее пропагандировать полезные качества хлеба, - говорит директор департамента сельского хозяйства Владимирской области Константин Демидов.- В информационной поддержке, сопоставимой с тем, как мы поддерживаем сегодня экологию, нуждается не только сам продукт и его потребление, но и сама профессия хлебопека. Это вопрос государственного значения. В отрасли присутствует дефицит кадров. Руководители отраслевых предприятий говорят, что сейчас очень сложно убедить людей в том, что в современной хлебопекарной промышленности повсеместно используют передовые технические достижения, роботы, автоматизированные механизмы, компьютерные программы. Это нужно донести до всего общества, и государство должно помочь нам в этом направлении, - говорит Алексей Лялин.Неочевидная взаимосвязьК слову, об экологии. Сейчас представители хлебопекарной отрасли участвуют в обсуждении и поиске действенных способов уменьшить давление на природу, сократить объёмы производства и переработки неразлагающихся упаковок. Казалось бы, как хлебопекарная промышленность связана с этим вопросом? Оказывается – напрямую.Отрасль ежесуточно генерирует больше 4 млн упаковок только по итогам производства массовых сортов хлебобулочных изделий. Даже если не учитывать остальные виды продукции, которые пекут в цехах предприятий, цифры - просто чудовищные. И всё из-за того, что хлеб сегодня обязывают выпускать в упаковке. Руководитель главного хлебопекарного предприятия области говорит, что за 25 лет работы в отрасли не помнит ни единого случая, чтобы человек отравился или получил какое-то заболевание после того, как купил в магазине неупакованный хлеб.Действительно, большинство совершеннолетних жителей нашей страны прекрасно помнят, что хлеб в магазинах всегда продавали без каких-либо целлофановых упаковок, и это никого не смущало. Кроме того, упаковка, «прикладные» свойства которой специалисты ставят под сомнение, неизбежно влияет на цену продукта. Кто от этого выигрывает?Участники «круглого стола» единодушны во мнении - если в нашем обществе сейчас идут горячие дискуссии о проблемах экологии и на защиту окружающей среды тратятся колоссальные деньги, почему бы не вернуться к проверенному временем способу представления на прилавке «продукта №1»? Не «стерилизованному», а «живому» - без целлофана и в горячем виде. Выгода будет очевидной – урон окружающей среде сократится, а хлеб станет дешевле для потребителей.Неравные условияУчастники форума отметили, что, к сожалению, меры региональной помощи очень несбалансированные. Касаются они далеко не всех производителей (и отнюдь не во всех регионах). Порой из-за этого происходят очень странные ситуации. Например, в Москве, не совсем понятно, по какому принципу предприятие с иностранным капиталом освобождается от налогов на прибыль и землю. При этом компания реализует свою продукцию не только на территории столицы. И, таким образом, местные производители оказываются в неравных условиях. Подобные примеры есть. Где-то хлебопеки получают ощутимую поддержку от региональных властей. Где-то, как, например, во Владимирской, Нижегородской, Ивановской, Костромской областях сделать это в таких объемах нет возможности.- Я считаю, что дисбаланса региональных форм поддержки быть не должно, необходимо создавать равноправные условия для рыночных отношений, - уверен Алексей Лялин.Директор департамента сельского хозяйства области Константин Демидов отметил – все, что в силах региональных властей, область делает. Не случайно, регион – один из лидеров в хлебопекарной отрасли, производится около 300 тонн хлебобулочных изделий каждый день. Увеличивается спрос на дорогую «крафтовую» выпечку с улучшенными характеристиками. Но большинство людей предпочитают традиционный хлеб. А без государственной поддержки производить его в нынешних условиях крайне сложно. Общая поддержка отрасли в текущем году составила около 80 млн. И она будет возрастать.