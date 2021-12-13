За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 10 человек погибли и 64 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 8 несовершеннолетних.Полицейскими оформлено 471 происшествие с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 53 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.г. Владимир:По предварительной информации, 06 декабря 2021 г. около 17:05 в г. Владимире на ул. Муромская у д.10 водитель автомобиля «Киа» 1961 г.р., при прохождении правого поворота допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хендэ» под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендэ» направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир:По предварительной информации, 09 декабря 2021 г. около 17:15 на 20 км автодороги М–7 «Волга» (подъезд к г. Иваново) водитель автомобиля «Форд» 1983 г.р. допустил наезд на пешехода 1978 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход госпитализирован.Юрьев – Польский район:По предварительной информации, 07 декабря 2021 г. около 07:50 на 79 км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» водитель автомобиля «Мазда» 1983 г.р., при прохождении правого поворота неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением водителя 1995 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и 46-летний пассажир автомобиля «Мазда» доставлены в медицинское учреждение.Собинский район:По предварительной информации, 08 декабря 2021 г. около 14:30 на 168 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Лада» 1997 г.р., двигаясь по правой полосе в сторону г. Москвы, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего потерял контроль за движением т/с, совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки. После чего совершил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП 26-летний пассажир автомобиля «Лада» госпитализирован.Суздальский район:По предварительной информации, 10 декабря 2021 г. около 15:00 на 32 км автодороги «Владимир - Юрьев-Польский - Переславль-Залесский» водитель автомобиля «Киа» 1984 г.р., при выезде со второстепенной дороги не справился с управлением, совершил съезд в кювет при пересечении главной дороги с дальнейшим наездом на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение, 39-летний пассажир направлен на амбулаторное лечение.Судогодский район:По предварительной информации, 11 декабря 2021 г. около 09:35 на 313 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля «ВАЗ» 1975 г.р., двигаясь со стороны г. Владимир в сторону г. Гусь-Хрустальный, совершил наезд на автомобиль «УАЗ» под управлением водителя 1985 г.р., который остановился с целью пропуска встречного потока, ввиду возникшего препятствия на полосе движения. В результате ДТП водитель и 45-летний пассажир автомобиля «ВАЗ» госпитализированы.Камешковский район:По предварительной информации, 12 декабря 2021 г. около 13:05 на 5 км автодороги «Хохлово – Камешково – Ручей» водитель автомобиля «Киа» 1975 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1968 г.р. После чего автомобиль «Тойота» развернуло и вынесло на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель и 59-летний пассажир автомобиля «Шевроле» госпитализированы.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!