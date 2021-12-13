За последние сутки на водохранилище Содышка зафиксировано два случая провала людей под лёд. К...

За последние сутки на водохранилище Содышка зафиксировано два случая провала людей под лёд. К сожалению, спасти граждан не удалось.Утром 12 декабря в Главное управление МЧС России поступило сообщение о том, что на участке Содышки в районе улицы 8-я линия на поверхности водоёма обнаружены рыбацкий ящик и личные вещи. По информации заявителя, предположительно на этом месте утонул человек, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.На место выехали спасатели поисково-спасательного отряда города Владимира и аварийно-спасательной службы области, сотрудники МЧС России, «скорая», сотрудники полиции и представители администрации. По прибытии погибший – мужчина 1969 г.р. – был найден и извлечён из воды. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.Утром 13 декабря в службы спасения поступило сообщение о том, что на участке Содышки в районе Богослово, ул. Луговая, тонет мужчина.На место также выехали спасатели, пожарные, медики и правоохранительные органы. По словам очевидцев, по тонкому льду гулял мужчина с собакой, в какой-то момент он начал тонуть, к нему бросился его пёс, который также стал тонуть. К сожалению, мужчина ушёл под воду до прибытия спасателей, собаку удалось вытащить из воды. Позднее спасатели аварийно-спасательной службы области нашли и извлекли погибшего. Его личность сейчас устанавливают правоохранительные органы.Фото: https://33.mchs.gov.ru/