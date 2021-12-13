Обманным путем мужчина получил микрозайм в одной из кредитных организаций, а также похитил продукты питания и спиртные напитки из супермаркета.

Отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела в отношении 26-летнего жителя города Карабаново по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый, с целью получения денежных средств, предоставил в одну из кредитных организаций недостоверные сведения о своем трудоустройстве и размере заработной платы, получив обманным путем микрозайм в сумме более 3000 рублей. В действительности мужчина нигде не работал и осознавал, что выплачивать заемные средства не будет.Кроме того, полицейскими установлена причастность фигуранта к совершению кражи товара из супермаркета. В ноябре текущего года местный житель, находясь в супермаркете, минуя кассу для оплаты, похитил продукты питания и спиртные напитки. В другой раз мужчина пытался похитить из торгового зала десять плиток шоколада.Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Александровского района. Свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.Расследование уголовного дела продолжается.