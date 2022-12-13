Утром 13 декабря у Южного обхода города Владимира произошло ДТП с участием рейсового автобуса, ехавшего с пассажирами в Гусь-Хрустальный. Пострадали 10 человек, сообщили в региональной

Утром 13 декабря у Южного обхода города Владимира произошло ДТП с участием рейсового автобуса, ехавшего с пассажирами в Гусь-Хрустальный. Пострадали 10 человек, сообщили в региональной йполиции. ДТП случилось около 9:20 на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе. По предварительной информации регионального УМВД, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с