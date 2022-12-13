Из Петушинского района на Донбасс отправлена партия внедорожников. А десант регионального...

Из Петушинского района на Донбасс отправлена партия внедорожников. А "десант" регионального отделения Народного Фронта вернулся из полевого госпиталя. Куда привез "медицинский груз". Как собирают помощь для наших бойцов, расскажет Мария Платанюк.Za Победу! Zа Россию! Символ Z - на каждом внедорожнике. Машины освящает протоиерей Александр Кузин, настоятель храма Черниговской иконы Божьей матери. В старинном село Санино колонну провожают десятки верующих.Отец Александр Кузин, протоиерей, настоятель храма Черниговской иконы Божьей матери:- Средства собирал и храм. Самая большая часть. Это благодетели. Ктиторы нашего храма. Семья благочестивых Захаровых.Новая партия помощи - самые современные авто. Также общими усилиями закупили квадрокоптеры, бронежилеты, провиант.Пётр Гриценко, протоиерей, старший священник в зоне СВО от Синодального отдела:- Сегодня идёт консолидация нашего русского православного народа. Есть люди, которые неравнодушные. Они болеют за нашу Родину, за Отечество, за нашу веру.Иерей Герман, помощник командира по работе с военнослужащими:- Они видят вашу заботу. Она их согревает. Они лично мне говорили: "Хочется служить! Хочется защищать свою Родину”.Доставить машины поможет боец с позывным Удай - обладатель медали "За отвагу". Её получил за спасение раненого товарища. Говорит, оснащение авто - специально для зоны СВО.Боец, позывной Удай:- Ходовка укреплена. Стоят специальные колёса грязевые. Местность там с не очень хорошими дорогами. Также есть тепловизоры, чтобы мы могли в ночное время выполнять задачи.А это уже полевой госпиталь. В нём служат и наши земляки. Груз доставил десант регионального отделения Народного Фронта. Медикам привезли тактические рюкзаки-укладки. В каждой "мини-больнице" - больше сотни инструментов и медикаментов.Геннадий Прохорычев, доброволец, психолог полевого госпиталя:- Я точно знаю, что именно такие рюкзаки должны быть у наших санитаров и фельдшеров на переднем крае, потому что здесь всё, что необходимо. И турникеты, и перевязочный материал, и необходимые медикаменты, которые нужны первоочередно.Кроме медрюкзаков, доставлены продукты и одежда, которую помогли собрать неравнодушные жители области. Гуманитарную помощь можно приносить в пункт сбора во Владимире по адресу: Электроприборовский проезд, дом 2а. Перевести средства можно и на сайте проекта ОНФ "Все для Победы!". У области есть свой кьюар-код.Госпиталю в зоне спецоперации сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Палаткина вручила и необходимый ноутбук.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- И дальше мы будем приезжать и привозить всё, что вам надо. Всё, что мы можем привезти.Боец:- Ваша помощь в тылу делает наши шаги к нашей общей цели всё более реальными.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:- Ребята, мы вас ждём! Ждём назад с Победой!Средства для госпиталя собирали и на фестивале "Добрый Владимир". Организовать его помогли владимирские НКО. На одной площадке - концерты, мастер-классы и благотворительная ярмарка. Сбор организаторы решили продлить до конца декабря. На все деньги закупят медикаменты для бойцов.Мария Платанюк, "Вести-Владимир" при содействии телевидения Петушинского района и регионального штаба ОНФ