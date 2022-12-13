Утром 13 декабря в Ковровском районе произошел пожар в частном доме в деревне Ширилиха, в результате которого пострадала 75-летняя хозяйка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов

Утром 13 декабря в Ковровском районе произошел пожар в частном доме в деревне Ширилиха, в результате которого пострадала 75-летняя хозяйка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов спасателям поступил во вторник в 8:04. Пламя вспыхнуло в частном доме. На место оперативно выехали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. К моменту их прибытия дом горел