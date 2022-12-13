Выяснение обстоятельств аварии с рейсовым автобусом маршрута «Владимир – Гусь-Хрустальный», в которой пострадали 10 человек, на выезде из областного центра находится под контролем

Выяснение обстоятельств аварии с рейсовым автобусом маршрута «Владимир – Гусь-Хрустальный», в которой пострадали 10 человек, на выезде из областного центра находится под контролем губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. 13 декабря около 9:20 на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с