Ансамбль «Русь» из Владимирской области представит российскую культуру в Армении и Сербии. Сегодня...

Ансамбль «Русь» из Владимирской области представит российскую культуру в Армении и Сербии.Сегодня (13-го декабря) коллектив в рамках Дней России в Армении на сцене Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване продемонстрирует программу «Русь Владимирская».А уже 15 декабря известный ансамбль примет участие в проведении мероприятий III Российско-Сербского культурного форума и выступит на сцене театра "Bitef" в Белграде.По возвращении из Армении и Сербии — «Русь» покажет программу «Русское Рождество» в двух районах Владимирского региона, а 21-го декабря коллектив продемонстрирует программу «Русь Владимирская» в Ярославской области, сообщается на официальном сайте департамента культуры.Фото: официальный сайт департамента культуры Владимирской области