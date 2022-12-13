Православный церковный праздник сегодня посвящен небесному заступнику, ученику Иисуса Христа. Апостол Андрей Первозванный – одна из самых почитаемых Церковью исторических фигур. 13 декабря 2022 года мы вспоминаем его житие, следуем обычаям и традициям.

Православный церковный праздник сегодня посвящен небесному заступнику, ученику Иисуса Христа. Апостол Андрей Первозванный – одна из самых почитаемых Церковью исторических фигур. 13 декабря 2022 года мы вспоминаем его житие, следуем обычаям и традициям.Из древних источников известно, что святой родился примерно за шесть лет до Рождества Христова, а умер около 67 года н.э. Отчетливо апостол Андрей Первозванный упоминается в Евангелии и других книгах Нового Завета. Православный церковный праздник 13 декабря неразрывно связан с историей, поэтому сегодня поговорим о вехах жизни послушника Мессии.ИсторияСогласно священным текстам, апостол Андрей Первозванный получил прозвище, поскольку первым был призван на апостольскую службу сыном Господа. Изначально его ремеслом была рыбная ловля, но на реке Иордан он проникся идеями Иоанна Предтечи и приобщился к вере.Дождавшись пришествия, Андрей стал учеником Иисуса, затем апостолом. А в день Святой Троицы на него снизошел Святой Дух и редкостная благодать, и тогда апостол Андрей Первозванный отправился проповедовать учение Христово в разные страны. Язычники принимали его отнюдь не ласково и в итоге распяли в греческом городе Патры.День памяти мученика ежегодно отмечают 13 декабря по новому стилю. Сегодня этот церковный праздник высоко почитается как православными, так и католиками. Апостол Андрей Первозванный считается покровителем моряков. На Андреевском флаге, названном в честь святого, изображен косой крест, на котором его казнили.Что нельзя делать 13 декабряАпостол Андрей Первозванный жил достаточно давно, поэтому многие поверья и традиции в день его памяти — плод человеческих фантазий. Но сегодня мы точно знаем, что 13 декабря 2022 года выпадает на Рождественский пост. А это значит, что богоугодным людям нельзя есть мясо, ибо есть правило "не убий", а поедание плоти живого существа — косвенное убийство.И самое главное, не забывайте, что пост без молитвы – это просто диета, а молитва без добрых дел и любви к ближнему — это просто набор слов. Сегодня можно купить свечу в церкви или купить на эти деньги еды голодному и страждущему. Как думаете, что на том свете из этого зачтется?"И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников", — вот и ответ из Евангелия от Матфея.Обычаи и традиции в церковный православный праздникНа протяжении всей жизни, как и 13 декабря 2022 года, принято взращивать в себе сострадание, милосердие и гуманность. Пора искоренять всякое злословие, эгоизм, насилие. "Возлюби ближнего своего как самого себя", — завещал Христос. Это и проповедовал апостол Андрей Первозванный, это и должно быть главной традицией ныне живущих. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его."Помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это значит возлюбить ближнего твоего, как самого себя", — так объяснял великую заповедь преподобный авва Дорофей.