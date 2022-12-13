Татьяна Буланова готовится к свадьбе с молодым женихом.

Татьяна Буланова готовится к свадьбе с молодым женихом.Публика знает, что 53-летняя Татьяна Буланова уже три года состоит в романтических отношениях с бизнесменом, который моложе ее почти на 20 лет. Разница в возрасте влюбленных не пугает, поскольку они ее не чувствуют. Как признавалась артистка, она полностью доверяет избраннику и даже готова сделать следующий шаг в развитии этого романа.Недавно стало известно, что Буланова собирается выйти замуж за этого мужчину. Татьяна, которая уже два раза вступала в брак, никогда не меняла фамилию. Теперь же певица готова отказаться от того, что написано в ее паспорте. "Я хочу взять двойную фамилию", – объявила артистка в шоу "Звезды сошлись".Как только исполнительница хита "Ясный мой свет" свяжет себя узами брака с избранником Валерием, она станет Татьяной Рудневой-Булановой. Заключать брачный договор пара не собирается. Настолько влюбленные уверены в своих чувствах и друг друге.Напомним, у Татьяны Булановой есть двое сыновей, один из которых уже взрослый – 29-летний Александр и 15-летний Никита. Валерий смог найти общий язык с детьми любимой женщины. Кстати, старший сын певицы младше ее избранника всего на пять лет.