Вдова Алексея Баталова стала гостьей передачи Бориса Корчевникова Судьба человека.

Вдова Алексея Баталова стала гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека".Сердце народного артиста СССР Алексея Баталова остановилось в 2017-м. Последние месяцы жизни он провел в больнице. Смерть звезды фильма "Москва слезам не верит" стала трагедией для многих россиян. Но больше всех, конечно, горевали его родные, в том числе вдова Гитана Леонтенко и особенная дочь Мария.Накануне в эфир вышел очередной выпуск шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", гостьей которого стала Леонтенко. Цирковая артистка рассказала ведущему о том, как зарождался ее роман с артистом. По словам женщины, она познакомилась с Баталовым в 1953-м, когда его еще никто не знал. Молодой актер сразу стал проявлять внимание к циркачке. Пара вступила в брак лишь спустя 10 лет отношений.Гитана Аркадьевна также поведала о появлении на свет любимой дочери в 1968-м. Леонтенко вспомнила, что роды были тяжелыми. Новорожденной наследнице артистов поставили неутешительный диагноз – ДЦП. Для Баталова это стало большой трагедией. Он считал, что дочку загубили врачи, которые не стали прибегать к кесареву сечению."Она была совершенно здорова. Ей просто не хватило воздуха, она задушена была...", – сделала шокирующее заявление вдова артиста.К счастью, Мария смогла жить с ДЦП. Дочь Алексея Баталова окончила сценарный факультет ВГИКа. Она не только пишет сценарии, но и однажды выпустила книгу. 87-лелтняя Гитана Леонтенко очень гордится наследницей, которой уже 54.